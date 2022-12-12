Чернев Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1956 или 1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Чернева Мария Зотьевна
Горюши, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернева Мария Зотьевна
Смерть
1956 или 1958