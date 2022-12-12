Чернев Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернев Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1956 или 1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Чернев Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Чернева Мария Зотьевна

Горюши, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернева Мария Зотьевна

Смерть
1956 или 1958
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