Варивода Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варивода Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копищик Лариса Захарьевна

Отец ребёнка: Копищик Захарий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копищик Михаил Захарьевич

Отец ребёнка: Копищик Захарий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копищик Николай Захарьевич

Отец ребёнка: Копищик Захарий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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