Варивода Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копищик Лариса Захарьевна
Отец ребёнка: Копищик Захарий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копищик Михаил Захарьевич
Отец ребёнка: Копищик Захарий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копищик Николай Захарьевич
Отец ребёнка: Копищик Захарий Михайлович
Смерть
Неизвестно