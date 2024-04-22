Аленчев Георгий Спиридонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1902
Дочь: Аленчева Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Аленчева Дарья Терентьевна
Рождение ребёнка
15.05.1904
Сын: Аленчев Константин Георгиевич
Мать ребёнка: Аленчева Дарья Терентьевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно