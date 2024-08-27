Енькова Анна Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1903 ст.
фонд №173, опись №16, дело №1533, стр. 199
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.
Дочь: Енькова Матрона Прокопьевна
Отец ребёнка: Еньков Прокопий Иванов (приемный)
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Енькова Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Еньков Прокопий Иванов (приемный)
173-12-1075-386
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.
Дочь: Енькова Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Еньков Прокопий Иванов (приемный)
173-12-1075-386
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Сын: Еньков Алексий Прокопьевич
Отец ребёнка: Еньков Прокопий Иванов (приемный)
173-12-1075-386
Смерть
Неизвестно