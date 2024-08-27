Енькова Анна Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енькова Анна Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1885 г.р.

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1903 ст.

Муж: Еньков Прокопий Иванов (приемный)

Андреевка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №16, дело №1533, стр. 199
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.

Дочь: Енькова Матрона Прокопьевна

Отец ребёнка: Еньков Прокопий Иванов (приемный)

Андреевка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Енькова Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Еньков Прокопий Иванов (приемный)

Сергеевка, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
173-12-1075-386
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.

Дочь: Енькова Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Еньков Прокопий Иванов (приемный)

Сергеевка, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
173-12-1075-386
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Сын: Еньков Алексий Прокопьевич

Отец ребёнка: Еньков Прокопий Иванов (приемный)

Сергеевка, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
173-12-1075-386
Смерть
Неизвестно

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