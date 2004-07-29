Ермоленко Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.2004
Дочь: Ермоленко Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Адамова Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
08.05.2008
Сын: Ермоленко Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Адамова Юлия Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Адамова Юлия Викторовна