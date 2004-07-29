Ермоленко Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Алексей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1977

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.2004

Дочь: Ермоленко Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Адамова Юлия Викторовна

Рождение ребёнка
08.05.2008

Сын: Ермоленко Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Адамова Юлия Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адамова Юлия Викторовна

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