Сырова (Зеленова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зеленов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болдышева (Сырова) Марина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова (Сырова) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Сыров Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно