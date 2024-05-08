Сырова (Зеленова) Татьяна Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСырова (Зеленова) Татьяна Николаевна

Сырова (Зеленова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зеленов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдышева (Сырова) Марина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова (Сырова) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Сыров Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.