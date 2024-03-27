Гилязева (Ахметова) Клара
Место рожденияБакаево Кушнаренковский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Ахметова Газиза
Бакаево Кушнаренковский район
Рождение ребёнка
12.05.1971
д.Ихсан, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1975
Рождение ребёнка
26.05.1976
д.Ихсан, Чекмагушевский район, Башкортостан
Рождение ребёнка
1979
Рождение ребёнка
09.09.1986
д.Ихсаново Чекмагушевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Чекмагушевский район, с.Ихсаново
Похороны
Неизвестно
Чекмагушевский район, с.Ихсаново