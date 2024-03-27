Гилязева (Ахметова) Клара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилязева (Ахметова) Клара

Место рождения

Бакаево Кушнаренковский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ахметова Газиза

Бакаево Кушнаренковский район
Рождение ребёнка
12.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рамазанов Гали

д.Ихсан, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рамазанов Гали

Рождение ребёнка
26.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рамазанов Гали

д.Ихсан, Чекмагушевский район, Башкортостан
Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рамазанов Гали

Рождение ребёнка
09.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рамазанов Гали

д.Ихсаново Чекмагушевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рамазанов Гали

Смерть
Неизвестно
Чекмагушевский район, с.Ихсаново
Похороны
Неизвестно
Чекмагушевский район, с.Ихсаново
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