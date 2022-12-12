Герасимова (Белышева) Мария Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиОколо 1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1881
Сын: Герасимов Василий Иванович
Отец ребёнка: Герасимов Иван Васильев
Рождение ребёнка
20.05.1883
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов Иван Васильев
Рождение ребёнка
16.06.1885
Отец ребёнка: Герасимов Иван Васильев
Рождение ребёнка
04.08.1887
Сын: Герасимов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Герасимов Иван Васильев
Рождение ребёнка
01.06.1891
Отец ребёнка: Герасимов Иван Васильев
Рождение ребёнка
27.06.1893
Дочь: Верещагина Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов Иван Васильев
Рождение ребёнка
16.07.1895
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Герасимов Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Николай Иванович
Отец ребёнка: Герасимов Иван Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Герасимов Иван Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Арсений Иванович
Отец ребёнка: Герасимов Иван Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рысева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов Иван Васильев
Смерть
Около 1936