Герасимова (Белышева) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Белышева) Мария Филипповна

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Место рождения

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Около 1936

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.02.1881

Сын: Герасимов Василий Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Васильев

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.05.1883

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов Иван Васильев

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.06.1885

Сын: Герасимов Иван Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Васильев

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.08.1887

Сын: Герасимов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Васильев

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.06.1891

Сын: Герасимов Федор Иванов

Отец ребёнка: Герасимов Иван Васильев

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.06.1893

Дочь: Верещагина Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов Иван Васильев

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.07.1895

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Герасимов Иван Васильев

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Иван Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Николай Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Васильев

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Васильев

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Арсений Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Васильев

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рысева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов Иван Васильев

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Около 1936
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