Болдырева (Шмелёва) Мария Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева (Шмелёва) Мария Евдокимовна

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Место рождения

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

12.09.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1926

Отец: Шмелёв Евдоким Трофимович

Мать: Шмелёва Ефросинья Леоновна

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.06.1949

Сын: Болдырев Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Болдырев Михаил Петрович

Малей, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.03.1960

Дочь: Тихонова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Болдырев Михаил Петрович

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдырев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Болдырев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдырев Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Болдырев Михаил Петрович

Ярлуково, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдырев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Болдырев Михаил Петрович

Ярлуково, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиванова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Болдырев Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдырев Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно