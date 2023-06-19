Болдырева (Шмелёва) Мария Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения12.09.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1926
Рождение ребёнка
26.06.1949
Сын: Болдырев Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Болдырев Михаил Петрович
Малей, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.03.1960
Дочь: Тихонова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Болдырев Михаил Петрович
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдырев Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Болдырев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдырев Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Болдырев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдырев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Болдырев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селиванова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Болдырев Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно