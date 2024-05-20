Шекуров/Шокуров Акил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения04.06.1854
Дата смертиМежду 1892 и 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1854
Рождение ребёнка
Между 1874 и 1877
Дочь: Носкова (Шокурова) Варвара Акиловна
Мать ребёнка: Шкурова/Шокурова Анна Алексеевна
Бракосочетание
До 1876
Сюксюм, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
С 23.05.1891 по 25.12.1892
в с.Малышево
Смерть
Между 1892 и 1917
Малышево, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область