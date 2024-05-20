Шекуров/Шокуров Акил Алексеевич 04.06.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шекуров/Шокуров Акил Алексеевич

Место рождения

Анненково, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.06.1854

Дата смерти

Между 1892 и 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1854

Отец: Щекотуров/Шокуров Алексей Шокуров/

Мать: Щекотурова Екатерина

Анненково, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1874 и 1877

Дочь: Носкова (Шокурова) Варвара Акиловна

Мать ребёнка: Шкурова/Шокурова Анна Алексеевна

Анненково, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1876

Жена: Шкурова/Шокурова Анна Алексеевна

Сюксюм, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
С 23.05.1891 по 25.12.1892
в с.Малышево
Смерть
Между 1892 и 1917
Малышево, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

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