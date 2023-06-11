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Anne Princess Royal
Anne Princess Royal
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.1950
Пол
Женский
Отец
Prince Philip
1921 г.р.
Мать
Elizabeth II
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1950
Отец:
Prince Philip
Мать:
Elizabeth II
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