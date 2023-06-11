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Anne Princess Royal

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1950

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1950

Отец: Prince Philip

Мать: Elizabeth II