Головченко (Харина) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головченко (Харина) Александра Павловна

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Место рождения

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

12.04.1927

Дата смерти

29.12.2022

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1927

Отец: Харин Павел Михайлович

Мать: Харина Ефросинья Семёновна

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1948

Муж: Головченко Николай Иванович

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головченко Николай Иванович

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головченко Николай Иванович

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
29.12.2022
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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