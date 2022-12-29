Головченко (Харина) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения12.04.1927
Дата смерти29.12.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1927
Отец: Харин Павел Михайлович
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
29.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головченко Николай Иванович
Рождение ребёнка
16.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головченко Николай Иванович
Смерть
29.12.2022
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Естественная смерть/старость