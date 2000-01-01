(Ekimova) Anastasia Anikanovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Ekimov Anika
Мать: Maria
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Frolova Raisa Fyodorovna
Отец ребёнка: Romanov Fyodor Fyodorovitch
Рождение ребёнка
20.05.1910
Дочь: Romanova Alexandra Fyodorovna
Отец ребёнка: Romanov Fyodor Fyodorovitch
Рождение ребёнка
1913
Сын: Romanov Grigory Fyodorovitch
Отец ребёнка: Romanov Fyodor Fyodorovitch
Смерть
1974