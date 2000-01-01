(Ekimova) Anastasia Anikanovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ekimova) Anastasia Anikanovna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Ekimov Anika

Мать: Maria

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Frolova Raisa Fyodorovna

Отец ребёнка: Romanov Fyodor Fyodorovitch

Рождение ребёнка
20.05.1910

Дочь: Romanova Alexandra Fyodorovna

Отец ребёнка: Romanov Fyodor Fyodorovitch

Рождение ребёнка
1913

Сын: Romanov Grigory Fyodorovitch

Отец ребёнка: Romanov Fyodor Fyodorovitch

Смерть
1974
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