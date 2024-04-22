Негодяев Иосиф Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Рождение ребёнка
14.03.1900
Дочь: Негодяева Дария Иосифовна
Мать ребёнка: Негодяева Александра Николаевна
Восприемники Отставной рядовой Филипп Григориев Павленко и деревни Петрогоровки крестьянка Екатерина феодорова Бобырева
Рождение ребёнка
29.05.1902
Дочь: Негодяева Елена Авраамовна
Мать ребёнка: Негодяева Александра Николаевна
Восприемники Азовский мещанин Афанасий Антонов Радченко и деревни Петрогоровки крестьянка Анна Григорьева Иванченко
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно