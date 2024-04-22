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Негодяев Иосиф Гаврилович

Место рождения

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Негодяев Гавриил Павлович

Мать: Негодяева Евдокия Игнатьевна

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1900

Дочь: Негодяева Дария Иосифовна

Мать ребёнка: Негодяева Александра Николаевна

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Восприемники Отставной рядовой Филипп Григориев Павленко и деревни Петрогоровки крестьянка Екатерина феодорова Бобырева
Рождение ребёнка
29.05.1902

Дочь: Негодяева Елена Авраамовна

Мать ребёнка: Негодяева Александра Николаевна

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Восприемники Азовский мещанин Афанасий Антонов Радченко и деревни Петрогоровки крестьянка Анна Григорьева Иванченко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Негодяева Александра Николаевна

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
Неизвестно
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