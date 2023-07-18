Ишмухаметов Ишмузаметшарип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметов Ишмузаметшарип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1745 г.р.

Мать

1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RG
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Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Ишменев Ишмухамет

Мать: Назипа

Смерть
Неизвестно