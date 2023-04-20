Новикова Анна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова Анна Евгеньевна

Новикова Анна Евгеньевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1984

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1984

Отец: Петрушин Евгений Иванович

Мать: Петрушина Ирина Борисовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close