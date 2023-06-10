Вертинский АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вертинский АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1889

Дата смерти

21.05.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1889

Отец: Вертинский НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Мать: Вертинская ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВНА

Бракосочетание
Около 1942

Жена: Вертинская ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Рождение ребёнка
28.07.1943

Дочь: МАРИАННА АЛЕКСАНДРОВНА

Мать ребёнка: Вертинская ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Рождение ребёнка
19.12.1944

Дочь: АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Мать ребёнка: Вертинская ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Смерть
21.05.1957