Вертинский АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1889
Дата смерти21.05.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1889
Бракосочетание
Около 1942
Рождение ребёнка
28.07.1943
Дочь: МАРИАННА АЛЕКСАНДРОВНА
Мать ребёнка: Вертинская ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Рождение ребёнка
19.12.1944
Дочь: АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Мать ребёнка: Вертинская ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Смерть
21.05.1957