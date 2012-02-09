Курдюков Лев Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курдюков Лев Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.2012

Пол

Мужской

Отец

2000 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.2012

Отец: Клявлин Владислав Валентинович

Мать: не указана

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