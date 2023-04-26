Тихомирова (Тихомирова) Дарья Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Иван
Отец ребёнка: Тихомиров Захарий Гуриев
Рождение ребёнка
23.03.1918
Дочь: Лидия Захариева
Отец ребёнка: Тихомиров Захарий Гуриев
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тихомиров Захарий Гуриев
Работа или профессия
Неизвестно