Тихомирова (Тихомирова) Дарья Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Тихомирова) Дарья Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Иван

Отец ребёнка: Тихомиров Захарий Гуриев

Рождение ребёнка
23.03.1918

Дочь: Лидия Захариева

Отец ребёнка: Тихомиров Захарий Гуриев

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Илья Захариев

Отец ребёнка: Тихомиров Захарий Гуриев

Работа или профессия
Неизвестно
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