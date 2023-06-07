Наталья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Анфим Федоров
Отец ребёнка: Федор Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Анисья Федорова
Отец ребёнка: Федор Михайлов
д. Парикина, казенная, при колодцах, в 1862г. - 81 двор, 291 м. и 319 ж.село Владыкино | Парыкино (Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Парикино)
Смерть
После 1763
Парыкино (Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Парикино)