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Наталья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Анфим Федоров

Отец ребёнка: Федор Михайлов

Парыкино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Анисья Федорова

Отец ребёнка: Федор Михайлов

Парыкино, Егорьевск, Московская область
д. Парикина, казенная, при колодцах, в 1862г. - 81 двор, 291 м. и 319 ж.село Владыкино | Парыкино (Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Парикино)
Смерть
После 1763
Парыкино, Егорьевск, Московская область
Парыкино (Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Парикино)