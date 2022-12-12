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Булычев Михаил Федорович

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Место рождения

Каплинская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Каплинская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Булычев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Молчановская Афимья (Евфимия) Гигорьевна

Рождение ребёнка
03.11.1935

Дочь: Булычева Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Молчановская Афимья (Евфимия) Гигорьевна

Каплинская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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