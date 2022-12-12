Булычев Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Булычев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Молчановская Афимья (Евфимия) Гигорьевна
Рождение ребёнка
03.11.1935
Дочь: Булычева Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Молчановская Афимья (Евфимия) Гигорьевна
Смерть
Неизвестно