Спешилова Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спешилова Пелагея Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1893 ст.

Муж: Спешилов Николай Иванович

Омск, город Омск, Омская область
оба вторым браком, оба с детьми.
Рождение ребёнка
01.01.1894 ст.

Сын: Спешилов Аристарх Николаевич

Отец ребёнка: Спешилов Николай Иванович

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.10.1896 ст.

Дочь: Спешилова Покровская Капитолина Аристарховна

Отец ребёнка: Спешилов Николай Иванович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
05.11.1905 ст.

Дочь: Гадецкая Спешилова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Спешилов Николай Иванович

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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