Спешилова Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1893 ст.
оба вторым браком, оба с детьми.
Рождение ребёнка
01.01.1894 ст.
Сын: Спешилов Аристарх Николаевич
Отец ребёнка: Спешилов Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1896 ст.
Дочь: Спешилова Покровская Капитолина Аристарховна
Отец ребёнка: Спешилов Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1905 ст.
Дочь: Гадецкая Спешилова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Спешилов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно