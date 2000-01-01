Анастасия Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1803
Муж: Ефим Степанов
Рождение ребёнка
12.12.1803
Сын: Спиридон Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Степанов
Рождение ребёнка
30.08.1809
Дочь: Елизавета Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Степанов
Рождение ребёнка
03.02.1812
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Степанов
Смерть
Неизвестно