Анастасия Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Ефремова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1803

Муж: Ефим Степанов

Рождение ребёнка
12.12.1803

Сын: Спиридон Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Степанов

Рождение ребёнка
30.08.1809

Дочь: Елизавета Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Степанов

Рождение ребёнка
03.02.1812

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Степанов

Смерть
Неизвестно
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