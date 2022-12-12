Шандро (Дайнеко) Лариса Владимировна
Место рождения
Дата рождения08.01.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1959
Отец: Дайнеко Владимир
Мать: Дайнеко Лидия Андреевна
Место жительства
1959
Бракосочетание
Около 1979
Муж: Шандро Валерий
Новониколаевка, бейский район
Рождение ребёнка
10.04.1981
Отец ребёнка: Шандро Валерий
Рождение ребёнка
01.09.1984
Дочь: Шандро Анастасия Валерьевна
Отец ребёнка: Шандро Валерий
Место жительства
2021