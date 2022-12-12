Шандро (Дайнеко) Лариса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шандро (Дайнеко) Лариса Владимировна

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Место рождения

Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

08.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1959

Отец: Дайнеко Владимир

Мать: Дайнеко Лидия Андреевна

Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
1959
Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Около 1979

Муж: Шандро Валерий

Новониколаевка, бейский район
Рождение ребёнка
10.04.1981

Сын: Шандро Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: Шандро Валерий

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
01.09.1984

Дочь: Шандро Анастасия Валерьевна

Отец ребёнка: Шандро Валерий

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Место жительства
2021
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
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