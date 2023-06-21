Шелухина (Фролова) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелухина (Фролова) Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1908 ст.

Муж: Шелухин Дмитрий Михайлович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
По жениху: села Непрядвы крестьяне Лавр Куликов и Александр Рекунов. По невесте: того же села крестьяне - Прокопий Сазонов и Григорий Сазонов . Первым браком, православные
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно