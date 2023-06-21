Шелухина (Фролова) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1908 ст.
По жениху: села Непрядвы крестьяне Лавр Куликов и Александр Рекунов. По невесте: того же села крестьяне - Прокопий Сазонов и Григорий Сазонов . Первым браком, православные
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно