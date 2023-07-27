Днепровская (Заврожина) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1884
Сын: Днепровский Никифор Иванович
Отец ребёнка: Днепровский Иван Семёнович
Рождение ребёнка
27.09.1886
Сын: Днепровский Харитон Иванович
Отец ребёнка: Днепровский Иван Семёнович
Рождение ребёнка
27.09.1886
Сын: Днепровский Сергей Иванович
Отец ребёнка: Днепровский Иван Семёнович
Рождение ребёнка
06.06.1888
Сын: Днепровский Никифор Иванович
Отец ребёнка: Днепровский Иван Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно