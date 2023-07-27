Днепровская (Заврожина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Днепровская (Заврожина) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1884

Сын: Днепровский Никифор Иванович

Отец ребёнка: Днепровский Иван Семёнович

Рождение ребёнка
27.09.1886

Сын: Днепровский Харитон Иванович

Отец ребёнка: Днепровский Иван Семёнович

Рождение ребёнка
27.09.1886

Сын: Днепровский Сергей Иванович

Отец ребёнка: Днепровский Иван Семёнович

Рождение ребёнка
06.06.1888

Сын: Днепровский Никифор Иванович

Отец ребёнка: Днепровский Иван Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Днепровский Иван Семёнович

Смерть
Неизвестно