Анна Иванова

Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Семён Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Данилович

Рождение ребёнка
03.08.1865

Сын: Старшинов Максим Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Данилович

Рождение ребёнка
10.01.1870

Сын: Старшинов Никифор Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Данилович

Смерть
Неизвестно
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