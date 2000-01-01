Анна Иванова

Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Семён Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Данилович
Рождение ребёнка
03.08.1865
Сын: Старшинов Максим Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Данилович
Рождение ребёнка
10.01.1870
Сын: Старшинов Никифор Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Данилович
Смерть
Неизвестно