Макаров Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1974

Сын: Макаров Василий Владимирович

Мать ребёнка: Макарова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
14.08.1977

Сын: Макаров Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Макарова Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно
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