Елманов Сергей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения04.07.1919
Дата смерти07.12.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1919
Отец: Елманов Фёдор Петрович
Бракосочетание
09.07.1946
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
05.01.1957
Рождение ребёнка
05.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елманова Ирина Николаевна
Развод
11.01.1960
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.12.1989