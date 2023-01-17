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Елманов Сергей Фёдорович

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Место рождения

Перевоз, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

04.07.1919

Дата смерти

07.12.1989

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности
1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1919

Отец: Елманов Фёдор Петрович

Мать: Елманова Пелагея Петровна

Перевоз, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
09.07.1946

Жена: скрыто настройками приватности

Софрино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
05.01.1957

Жена: Елманова Ирина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елманова Ирина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
11.01.1960

Жена: скрыто настройками приватности

Софрино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
07.12.1989
Москва, город федерального значения Москва
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