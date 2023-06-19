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Червинский Леонтий Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1908 ст.

Дочь: Червинская Мария Леонтьева

Мать ребёнка: Шарогородская Татьяна Варфоломеева

Долгенькое, Черкаська область
Рождение ребёнка
28.02.1911 ст.

Сын: Червинский Василий Леонтьев

Мать ребёнка: Шарогородская Татьяна Варфоломеева

Долгенькое, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.04.1919

Дочь: Червинская Феодора Леонтьева

Мать ребёнка: Шарогородская Татьяна Варфоломеева

Долгенькое, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарогородская Татьяна Варфоломеева

Смерть
Неизвестно