Червинский Леонтий Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1908 ст.
Дочь: Червинская Мария Леонтьева
Мать ребёнка: Шарогородская Татьяна Варфоломеева
Рождение ребёнка
28.02.1911 ст.
Сын: Червинский Василий Леонтьев
Мать ребёнка: Шарогородская Татьяна Варфоломеева
Рождение ребёнка
05.04.1919
Дочь: Червинская Феодора Леонтьева
Мать ребёнка: Шарогородская Татьяна Варфоломеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно