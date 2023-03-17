Козлова (Анисимова) Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Эльвира Геннадьевна
Отец ребёнка: Козлов Геннадий Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Козлов Геннадий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно