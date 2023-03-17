Козлова (Анисимова) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Анисимова) Ирина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Эльвира Геннадьевна

Отец ребёнка: Козлов Геннадий Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Козлов Геннадий Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Геннадий Борисович

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