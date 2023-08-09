Дубков Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1900
Мать ребёнка: Дубкова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
11.04.1910
Мать ребёнка: Дубкова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
12.06.1912
Дочь: Иванова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Дубкова Анна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубкова Анна Никифоровна
Смерть
1933