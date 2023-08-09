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Дубков Алексей Михайлович

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Место рождения

Коровашево, Воскресенская волость, Судогодский уезд

Дата рождения

1864

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Коровашево, Воскресенская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1900

Сын: Дубков Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Дубкова Анна Никифоровна

Коровашево, Воскресенская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1910

Сын: Дубков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Дубкова Анна Никифоровна

Коровашево, Воскресенская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1912

Дочь: Иванова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Дубкова Анна Никифоровна

Коровашево, Воскресенская волость, Судогодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубкова Анна Никифоровна

Смерть
1933