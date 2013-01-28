Тюш Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюш Матвей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.2013

Пол

Мужской

Отец

199 г.р.

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.2013

Отец: Тюш Иван Владимирович

Мать: Тюш Алёна

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