Черкасова (Черкасова) Зинаида Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасова (Черкасова) Зинаида Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черкасов Семен

Мать: Черкасова Нина

Рождение ребёнка
18.06.1949

Сын: Черкасов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Черкасов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Качурова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Черкасов Александр Григорьевич

Смерть
Неизвестно