Черкасова (Черкасова) Зинаида Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черкасов Семен
Мать: Черкасова Нина
Рождение ребёнка
18.06.1949
Сын: Черкасов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Черкасов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Качурова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Черкасов Александр Григорьевич
Смерть
Неизвестно