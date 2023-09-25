Данилова Данилина (Жукова) Елена Егоровна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Данилина (Жукова) Елена Егоровна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1911

Дата смерти

21.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1911

Отец: Жуков Егор

Мать: Жукова ***

Рождение ребёнка
22.07.1933

Сын: Данилов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Данилов Данилин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1936

Сын: Данилов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Данилов Данилин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
21.10.1954

Сын: Данилин Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Данилов Данилин Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Данилин Алексей Васильевич

Смерть
21.09.1985
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