Данилова Данилина (Жукова) Елена Егоровна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1911
Дата смерти21.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1911
Отец: Жуков Егор
Мать: Жукова ***
Рождение ребёнка
22.07.1933
Сын: Данилов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Данилов Данилин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1936
Сын: Данилов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Данилов Данилин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
21.10.1954
Сын: Данилин Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Данилов Данилин Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1985