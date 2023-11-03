Ланкова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛанкова Анна Иванова

Ланкова Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Ланков Андрей Алексеев (Тимофеев?)

Отец ребёнка: Ланков Тимофей Алексеев

Рождение ребёнка
01.03.1785

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Ланков Тимофей Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Ланков Захар Тимофеев

Отец ребёнка: Ланков Тимофей Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланков Тимофей Алексеев

Смерть
После 1801
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close