Ланкова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Ланков Андрей Алексеев (Тимофеев?)
Отец ребёнка: Ланков Тимофей Алексеев
Рождение ребёнка
01.03.1785
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Ланков Тимофей Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Ланков Тимофей Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1801