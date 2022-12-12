Корнеев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1879

Сын: Корнеев Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1881

Сын: Корнеев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнеев Василий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Фошня, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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