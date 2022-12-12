Корнеев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1879
Сын: Корнеев Георгий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнеев Василий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Фошня, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно