Карпова (Лущинский) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1957
Дата смерти29.01.2012
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1957
Отец: Лущинский Владимир
Рождение ребёнка
25.06.1972
Сын: Карпов Владислав
Отец ребёнка: Сахибулин Юрий
Рождение ребёнка
16.01.1976
Сын: Карпов Рафаил
Отец ребёнка: Сахибулин Юрий
Рождение ребёнка
06.03.1987
Сын: Карпов Владимир
Отец ребёнка: Карпов Николай
Рождение ребёнка
18.03.1990
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Карпов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Игорь
Отец ребёнка: Сахибулин Юрий
Смерть
29.01.2012