Карпова (Лущинский) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Лущинский) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1957

Дата смерти

29.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1957

Отец: Лущинский Владимир

Мать: Лущинская Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
25.06.1972

Сын: Карпов Владислав

Отец ребёнка: Сахибулин Юрий

Рождение ребёнка
16.01.1976

Сын: Карпов Рафаил

Отец ребёнка: Сахибулин Юрий

Рождение ребёнка
06.03.1987

Сын: Карпов Владимир

Отец ребёнка: Карпов Николай

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
18.03.1990

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Карпов Николай

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Игорь

Отец ребёнка: Сахибулин Юрий

Смерть
29.01.2012
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