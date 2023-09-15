Петровский Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения12.04.1881
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1881
Отец: Петровский Александр Аркадьевич
Мать: Петровская Васса (Василиса Соломония) (Василиса, Соломония) Афанасьевна
Крещение
25.04.1881
Восприемники: губернский секретарь Александр Галактионович Лютоев и приходского священника жена Надежда Дмитриевна Златоустовская | Покровская церковь
Работа или профессия
С 13.09.1890 по 18.04.1892
Кубанский певческий хор
Кубанский певческий хор | Зачислен в Кубанский певческий хор 13 сентября 1890 года. Отчислен по болезни 18 апреля 1892 года.
Образование
20.08.1898
Войсковая Оружейная мастерская Кубанского казачьего войска
Зачислен в войсковую оружейную мастерскую учеником для об[у]чения шорнаго дела 20 августа 1898 года.
Образование
Между 20.08.1898 и 13.06.1900
Войсковая Оружейная мастерская Кубанского казачьего войска
Аттестат от 13 июня 1900 года № 52 об окончании Войсковой Оружейной мастерской | Зачислен в войсковую оружейную мастерскую учеником для об[у]чения шорнаго дела 20 августа 1898 года. По окончании курс... Показать все
Образование
13.01.1900
По окончании курса удостоен звания старшего шорника и отчислен в распоряжение Атамана Екатеринодарского отдела 1900 янв. 13 | Войсковая Оружейная мастерская Кубанского казачьего войска
Военная служба
10.11.1902
Зачислен на действительную службу в Войсковую Оружейную мастерскую старшим подмастерьем шорного отделения 1902 ноября 10 | Войсковая Оружейная мастерская Кубанского казачьего войска
Рождение ребёнка
1902
Сын: Петровский Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Петровская Александра Еразмовна
Военная служба
С 18.03.1904 по 30.12.1906
4-й Кубанский пластунский батальон
Командирован в 4-й Кубанский пластунский батальон 1904 мар. 18Прибыл и зачислен в 4 с. апреля 1. (4 с. – 4-я сотня)Зачислен в Штат писарей батальонной канцелярии с переименованием в нестроевые старшег... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1906
Сын: Петровский Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Петровская Александра Еразмовна
Работа или профессия
С 03.04.1907 по 19.05.1910
Приказом по Екатеринодарскому отделу 1907 г. за № 71 назначен в Станицу Бакинскую Екатеринодарского отдела писарем по военной и судейской части 1907 апреля 3 Вследствии просьбы уволен от должности писаря 1910 мая 19
Писарь по военной и судейской части в станице Бакинской
Рождение ребёнка
04.09.1908
Сын: Петровский Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Петровская Александра Еразмовна
Рождение ребёнка
11.04.1910
Сын: Петровский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Петровская Александра Еразмовна
Работа или профессия
19.05.1910
Вследствии просьбы уволен от должности писаря 1910 мая 19
Вследствии просьбы уволен от должности писаря
Рождение ребёнка
02.01.1913
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Петровская Александра Еразмовна
Работа или профессия
01.03.1914
Вновь назначен писарем по военной части. Пр. по отделу 1914 г. № 88 1914 марта 1
Писарь по военной части в станице Бакинской
Рождение ребёнка
17.11.1914
Сын: Петровский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Петровская Александра Еразмовна
Работа или профессия
С 09.11.1915 по 1917
Горячий Ключ, город Горячий Ключ, Краснодарский край
казак, мастеровой, писарь, урядник, полицейский урядник Горячего Ключа | Приказ по Екатеринодарскому отделу, Кубанской области. По части гражданской. От 9-го Ноября 1915 года. Г. Екатеринодар № 596. П... Показать все
Военная служба
?.06.1917
Командирован в 13 Кубанский пластунский батальон
Командирован в 13 Кубанский пластунский батальон
Военная служба
С ?.06.1917 по 12.10.1917
13-й Кубанский пластунский батальон
Демобилизация
12.10.1917
Год присяги - 1900 Трехмесячная льгота. Ф.445, оп.1, д.32, л.3об. Ф.445, оп.1, д.32. О медосвидетельствовании нижних чинов. 1917г. Петровский Василий находится в списке нижних чинов, эвакуированных... Показать все
Рождение ребёнка
22.12.1917
Дочь: Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Петровская Александра Еразмовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
4-й Кубанский пластунский батальон Род войск: Кубанское казачье войско Воинское звание: казак
Смерть
1921
Кутаисская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
В составе документов архивного фонда ГКУ «Крайгосархив» «Коллекция документов по истории революционного движения и Гражданской войны на Кубани и Черноморье», в «Воспоминаниях группы революционеров о р... Показать все