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Петровский Василий Александрович

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Место рождения

Бакинская, город Горячий Ключ, Краснодарский край

Дата рождения

12.04.1881

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1881

Отец: Петровский Александр Аркадьевич

Мать: Петровская Васса (Василиса Соломония) (Василиса, Соломония) Афанасьевна

Бакинская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Крещение
25.04.1881
Бакинская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Восприемники: губернский секретарь Александр Галактионович Лютоев и приходского священника жена Надежда Дмитриевна Златоустовская | Покровская церковь
Работа или профессия
С 13.09.1890 по 18.04.1892
Кубанский певческий хор
Кубанский певческий хор | Зачислен в Кубанский певческий хор 13 сентября 1890 года. Отчислен по болезни 18 апреля 1892 года.
Образование
20.08.1898
Войсковая Оружейная мастерская Кубанского казачьего войска
Зачислен в войсковую оружейную мастерскую учеником для об[у]чения шорнаго дела 20 августа 1898 года.
Образование
Между 20.08.1898 и 13.06.1900
Войсковая Оружейная мастерская Кубанского казачьего войска
Аттестат от 13 июня 1900 года № 52 об окончании Войсковой Оружейной мастерской | Зачислен в войсковую оружейную мастерскую учеником для об[у]чения шорнаго дела 20 августа 1898 года. По окончании курс... Показать все
Образование
13.01.1900
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
По окончании курса удостоен звания старшего шорника и отчислен в распоряжение Атамана Екатеринодарского отдела 1900 янв. 13 | Войсковая Оружейная мастерская Кубанского казачьего войска
Военная служба
10.11.1902
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Зачислен на действительную службу в Войсковую Оружейную мастерскую старшим подмастерьем шорного отделения 1902 ноября 10 | Войсковая Оружейная мастерская Кубанского казачьего войска
Рождение ребёнка
1902

Сын: Петровский Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Петровская Александра Еразмовна

Бакинская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Военная служба
С 18.03.1904 по 30.12.1906
4-й Кубанский пластунский батальон
Командирован в 4-й Кубанский пластунский батальон 1904 мар. 18Прибыл и зачислен в 4 с. апреля 1. (4 с. – 4-я сотня)Зачислен в Штат писарей батальонной канцелярии с переименованием в нестроевые старшег... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1906

Сын: Петровский Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Петровская Александра Еразмовна

Бакинская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Работа или профессия
С 03.04.1907 по 19.05.1910
Приказом по Екатеринодарскому отделу 1907 г. за № 71 назначен в Станицу Бакинскую Екатеринодарского отдела писарем по военной и судейской части 1907 апреля 3 Вследствии просьбы уволен от должности писаря 1910 мая 19
Писарь по военной и судейской части в станице Бакинской
Рождение ребёнка
04.09.1908

Сын: Петровский Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Петровская Александра Еразмовна

Бакинская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.04.1910

Сын: Петровский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Петровская Александра Еразмовна

Бакинская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Работа или профессия
19.05.1910
Вследствии просьбы уволен от должности писаря 1910 мая 19
Вследствии просьбы уволен от должности писаря
Рождение ребёнка
02.01.1913

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Петровская Александра Еразмовна

Бакинская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Работа или профессия
01.03.1914
Вновь назначен писарем по военной части. Пр. по отделу 1914 г. № 88 1914 марта 1
Писарь по военной части в станице Бакинской
Рождение ребёнка
17.11.1914

Сын: Петровский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Петровская Александра Еразмовна

Бакинская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Работа или профессия
С 09.11.1915 по 1917
Горячий Ключ, город Горячий Ключ, Краснодарский край
казак, мастеровой, писарь, урядник, полицейский урядник Горячего Ключа | Приказ по Екатеринодарскому отделу, Кубанской области. По части гражданской. От 9-го Ноября 1915 года. Г. Екатеринодар № 596. П... Показать все
Военная служба
?.06.1917
Командирован в 13 Кубанский пластунский батальон
Командирован в 13 Кубанский пластунский батальон
Военная служба
С ?.06.1917 по 12.10.1917
13-й Кубанский пластунский батальон
Демобилизация
12.10.1917
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Год присяги - 1900 Трехмесячная льгота. Ф.445, оп.1, д.32, л.3об. Ф.445, оп.1, д.32. О медосвидетельствовании нижних чинов. 1917г. Петровский Василий находится в списке нижних чинов, эвакуированных... Показать все
Рождение ребёнка
22.12.1917

Дочь: Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Петровская Александра Еразмовна

Бакинская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская Александра Еразмовна

Место жительства
Неизвестно
Бакинская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Военная служба
Неизвестно
4-й Кубанский пластунский батальон Род войск: Кубанское казачье войско Воинское звание: казак
Смерть
1921
Кутаисская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
В составе документов архивного фонда ГКУ «Крайгосархив» «Коллекция документов по истории революционного движения и Гражданской войны на Кубани и Черноморье», в «Воспоминаниях группы революционеров о р... Показать все
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