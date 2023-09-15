Вновь назначен писарем по военной части. Пр. по отделу 1914 г. № 88 1914 марта 1

Приказом по Екатеринодарскому отделу 1907 г. за № 71 назначен в Станицу Бакинскую Екатеринодарского отдела писарем по военной и судейской части 1907 апреля 3 Вследствии просьбы уволен от должности писаря 1910 мая 19

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