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Сотников Андрей Андреевич
Сотников Андрей Андреевич
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Место рождения
Сластёнка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения
1891
Пол
Мужской
Отец
Сотников Андрей Иванович
1859 г.р.
Мать
Сотникова (Сотникова) Марина Михайловна
1859 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец:
Сотников Андрей Иванович
Мать:
Сотникова Марина Михайловна
Сластёнка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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