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Сотников Андрей Андреевич

Место рождения

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1891

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Сотников Андрей Иванович

Мать: Сотникова Марина Михайловна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область