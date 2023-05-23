Трунов Василий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунов Василий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дарья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дарья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дарья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Владимировна

Смерть
Неизвестно
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