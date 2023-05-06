Ильина Сичень Орина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Федор Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Гаврилович
Смерть
Неизвестно