Ильина Сичень Орина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Сичень Орина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Федоров Еремей Федорович

Отец ребёнка: Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Федор Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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