Калужников Алексей Борисович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.
Дочь: Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Калужинова Анастасия Илларионовна
Рождение ребёнка
07.11.1873 ст.
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Калужинова Анастасия Илларионовна
Бракосочетание
14.02.1875 ст.
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Вербина Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Калужинова Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
10.10.1879 ст.
Дочь: Евлампия Алексеевна
Мать ребёнка: Калужинова Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Калужинов Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Калужинова Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
02.06.1885 ст.
Сын: Калужинов Иван
Мать ребёнка: Калужинова Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Калужинов Кузьма Алексеевич
Мать ребёнка: Калужинова Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
25.01.1893 ст.
Дочь: Калужинова Мария
Мать ребёнка: Калужинова Пелагея Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно