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Калужников Алексей Борисович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Калужинов Борис Самойлович

Мать: Калужинова Мария Михайловна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.

Дочь: Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Калужинова Анастасия Илларионовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.11.1873 ст.

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Калужинова Анастасия Илларионовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
14.02.1875 ст.

Жена: Калужинова Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Вербина Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Калужинова Пелагея Ефимовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.10.1879 ст.

Дочь: Евлампия Алексеевна

Мать ребёнка: Калужинова Пелагея Ефимовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Калужинов Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Калужинова Пелагея Ефимовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.06.1885 ст.

Сын: Калужинов Иван

Мать ребёнка: Калужинова Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Калужинов Кузьма Алексеевич

Мать ребёнка: Калужинова Пелагея Ефимовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.01.1893 ст.

Дочь: Калужинова Мария

Мать ребёнка: Калужинова Пелагея Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Анастасия Илларионовна

Смерть
Неизвестно
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