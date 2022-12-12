Пономарев Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Андрей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пономарев Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Пономарева Анна Алексеевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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