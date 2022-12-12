Пономарев Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Пономарев Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Пономарева Анна Алексеевна
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно