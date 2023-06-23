Райков Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Райков Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: Райкова ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Райкова ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Райков Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Райкова ??
Митронино, Удомельский, Тверская область
Смерть
Неизвестно