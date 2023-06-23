Райков Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райков Игнат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Райков Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Райкова ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Райков Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Райкова ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Райков Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Райкова ??

Митронино, Удомельский, Тверская область
Смерть
Неизвестно