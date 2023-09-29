Грыжин Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрыжин Владимир Владимирович

Грыжин Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1979

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1979

Отец: Грыжин Владимир Николаевич

Мать: Грыжина Раиса Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close