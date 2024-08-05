Анна Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиПосле 1796
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Илларион Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Никифорович
Рождение ребёнка
1725
Сын: Андрей Стефанович
Отец ребёнка: Стефан Никифорович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Федора Стефановна
Отец ребёнка: Стефан Никифорович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Василий Стефанович
Отец ребёнка: Стефан Никифорович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Яков Стефанович
Отец ребёнка: Стефан Никифорович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Гавриил Стефанович
Отец ребёнка: Стефан Никифорович
Смерть
После 1796