Анна Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

После 1796

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Илларион Саввич

Мать: Аграфена (Агриппина) Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Никифорович

Рождение ребёнка
1725

Сын: Андрей Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Никифорович

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Федора Стефановна

Отец ребёнка: Стефан Никифорович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Василий Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Никифорович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Яков Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Никифорович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Гавриил Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Никифорович

Смерть
После 1796

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