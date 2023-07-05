Ефим Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Илья Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Илья Ефимович
Мать ребёнка: Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Акулина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно