Ефим Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1815 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Илья Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Илья Ефимович

Мать ребёнка: Акулина Федоровна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Акулина Федоровна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно