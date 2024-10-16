Наум Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1868
Отец: Козьмин Илья
Мать: Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
19.10.1890
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.09.1893 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно