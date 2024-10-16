Наум Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наум Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

1890 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1868

Отец: Козьмин Илья

Мать: Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
19.10.1890

Сын: Наумов Андрей Наумович

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.09.1893 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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