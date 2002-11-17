Мишина Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишина Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.11.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1971

Дочь: Валеева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Бубнов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
23.03.1973

Дочь: Бубнова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Бубнов Михаил Николаевич

Смерть
17.11.2002