Мишина Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.11.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1971
Дочь: Валеева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Бубнов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
23.03.1973
Дочь: Бубнова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Бубнов Михаил Николаевич
Смерть
17.11.2002